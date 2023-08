Luzern : Vor 30 Jahren stand die Kapellbrücke in Flammen und die Stadt war in Trauer

Darum gehts In der Nacht auf den 18. August jährt sich der Brand der Kapellbrücke zum 30. Mal.

«Ich glaubte es erst, als ich die zerstörte Brücke mit eigenen Augen sah», sagt Alt-Stadtpräsident Urs W. Studer.

Die Luzernerinnen und Luzerner waren fassungslos über die Zerstörung des Wahrzeichens.

Journalisten aus der ganzen Welt reisen nach Luzern, um über das Ereignis zu berichten.

«Ich glaubte es erst, als ich die zerstörte Brücke mit eigenen Augen sah», sagte Alt-Stadtpräsident Urs W. Studer, als er am Morgen im Radio hörte, dass die Kapellbrücke in Luzern in der Nacht auf den 18. August 1993 in Flammen stand und ein Grossteil des Luzerner Wahrzeichens zerstört wurde. Damals war Studer noch nicht im Amt, aber auf dem Weg zu seinem damaligen Arbeitsplatz. Er wollte sich vergewissern, dass dies der Realität entsprach: «Ich dachte bei mir, dass so etwas einfach nicht passieren darf.»

Und Studer war nicht der Einzige, dem es so ging. Am Morgen wollten unzählige Luzernerinnen und Luzerner sehen, was passiert war. Die Menschen drängten sich, mit Tränen in den Augen und unter Schock stehend, entlang der Bahnhofstrasse und am Rathaussteg. Die Nachricht über die Zerstörung der Kapellbrücke verbreitete sich bereits damals und noch ohne Social Media rasend rund um den Globus. Dazu beigetragen hatte auch Kurt H. Illi, der für den Tourismus der Stadt noch allein zuständig war und Luzern bereits erfolgreich in Asien vermarkten konnte. In der Folge reisten Journalisten aus aller Welt nach Luzern, um über die Zerstörung der Kapellbrücke zu berichten.

Kurt H. Illi langte sich an den Kopf, nachdem «sein» Wahrzeichen in Luzern durch das Feuer zerstört worden war. Emanuel Ammon/AURA

Die Brandursache ist bis heute ungeklärt. Ursache dürfte aber eine achtlos weggeworfene Zigarette gewesen sein. «Damals waren noch Boote bei der Brücke vertäut und es wurde vermutet, dass eine Blache eines Bootes Feuer gefangen hatte», sagt Studer weiter. In der Folge griff das Feuer auf den Boden der Brücke über und weitete sich aus. Innerhalb von zehn Minuten stand die Brücke in Vollbrand und der Einsatz war für die Feuerwehr äusserst schwierig.

Wegen des Feuers wurden rund zwei Drittel der Kapellbrücke zerstört. Hinzu kommt, dass auch noch 86 der 111 Bilder verbrannten, die sich im Innern der Brücke befanden. Die Stadtregierung beschloss noch am Tag des Brandes, dass die Brücke wieder aufgebaut werden muss. Bereits im April 1994 waren die Bauarbeiten abgeschlossen. Am Freitag wird die Ausstellung «Wahrzeichen in Flammen. Der Brand der Kapellbrücke 1993» im Historischen Museum Luzern eröffnet.

