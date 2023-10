Luzern: Walliser verurteilt, weil er Lamborghini aufheulen liess

Der 28-Jährige war am 2. Juni dieses Jahres gegen 22.30 Uhr mit seinem Lamborghini 636 Urus in der Stadt Luzern unterwegs. Als er von der Morgartenstrasse in die Murbacherstrasse abbiegen wollte, beschleunigte er extrem und liess den Motor seines Wagens laut aufheulen. Daraufhin lenkte er seinen Lamborghini auf die Zentralstrasse in Richtung Luzerner Bahnhofplatz, beschleunigte erneut und «verursachte durch das unnötige Hochdrehen des Motors vermeidbaren Lärm», wie es im Strafbefehl heisst, der 20 Minuten vorliegt. Schliesslich setzte der Fahrer noch einen drauf und beschleunigte ein drittes Mal, wobei er wiederum den Motor seines Lamborghini laut aufheulen liess.