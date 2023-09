Luzern: Instagram-Star versucht, Schweizer Strassennamen auszusprechen

Der indische Youtuber und Instagram-Comedian Manish Kharage hat kürzlich die Schweiz besucht. Als er in Luzern und Zürich war, fielen ihm Strassennamen auf , die für ihn schwer auszusprechen sind. In seinem neuesten Instagram-Video macht er sich darüber lustig, dass in der deutschen Sprache viele Konsonanten verwendet werden.

So filmt Kharage im Video die Schilder der Namen «Zeugwartstrasse», «Museumsplatz», «Pfistergasse», «Pädagogische Hochschule Luzern» und der «Niederdorfstrasse» und versucht, diese übertrieben kompliziert auszusprechen, wobei er die Namen mehr zischt als ausspricht. Titel des Instagram-Posts: «European Streets be like», was auf Deutsch so viel wie «Europäische Strassen klingen wie» heisst.