Wegen Verkehrsaufkommen: Luzern will Hauszustellung von Paketen verbieten

Die Lieferung von Paketen in der Zeit zwischen Black Friday und Weihnachten ist eine grosse Aufgabe für Pöstler und Pöstlerinnen. Es wird geschätzt, dass in diesem Zeitraum rund eine Million Pakete pro Tag in der ganzen Schweiz ausgeliefert werden, am Spitzentag sogar 1,3 Millionen Pakete, also mehr als 60 Prozent mehr als an einem durchschnittlichen Tag.