Massnahmenpaket

Luzern will sich vor Risiken des Klimawandels schützen

Mehr Hitzetage, trockenere Sommer, weniger Schnee und heftigere Niederschläge: Gegen diese Folgen des Klimawandels will sich die Stadt Luzern wappnen. Der Stadtrat veranschlagt dafür ein Budget von 3,53 Millionen Franken für die kommenden zehn Jahre.

Urbane Grünräume wie hier das Neubad wirken kühlend auf ihre Umgebung. Versickerungsfähige Oberflächen gleichen den Wasserhaushalt aus und entlasten die Kanalisation. Starke Niederschläge versickern vor Ort und halten in trockenen Phasen die Bäume grün.

Die Stadt Luzern soll für steigende Temperaturen und extremere Wetterbedingungen gewappnet sein. Am Freitag veröffentlichte der Stadtrat einen Bericht zur Klimaanpassungsstrategie.

Neue Koordinationsstelle für Klimaanpassung

Höchste Priorität hat für die Regierung die Schaffung einer städtischen Koordinationsstelle zum Thema Klimaanpassung, wie es im Bericht und Antrag heisst, der am Freitag veröffentlicht wurde. Die neu zu schaffende Stelle soll die Massnahmen aufeinander abstimmen. Dafür sollen 30 Stellenprozent bei der Dienstabteilung Umweltschutz geschaffen werden.

Weil die Anzahl Hitzetag von heute 6 auf 17 bis 22 pro Jahr und die durchschnittliche Sommertemperatur ansteigen dürften, müsse der Stadtkörper an die neuen Klimabedingungen angepasst werden, was der Stadtrat im Bau- und Zonenreglement festschreiben will, zusammen mit Vorgaben für die Begrünung.