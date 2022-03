28 Rappen pro Person – «Luzern will Solidarität zeigen, sendet aber ein Signal der Knausrigkeit»

Seit Ende des Zweiten Weltkrieges gab es in Europa keine derart grosse Fluchtbewegung mehr. Die Not ist riesig, das Mitgefühl und die Solidarität der Schweizer Bürger ebenso. Nur nicht überall gleich: Kantone wie Schwyz und Zug zeigen sich spendabel, Luzern hingegen nicht.

1 / 5 Tausende Flüchtende kommen täglich an der ukrainisch-polnischen Grenze an. Sie sind dehydriert und müde von ihrer Flucht. Auch in Luzern sind bereits einige angekommen. Getty Images Ein Grossvater mit seinen Enkelkindern auf der Flucht. Laut UN sind bereits über 1,5 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen. Getty Images Migrationsexperten und -expertinnen gehen davon aus, dass sich die Zahl der Flüchtenden auf zehn Millionen steigern wird. 20min/Simona Ritter/Helena Müller

Darum geht’s Die humanitäre Krise in der Ukraine verschlimmert sich täglich. Die Kantone zeigen sich solidarisch und sprechen Soforthilfen aus.

Während die umliegenden Kantone aus dem Vollen schöpfen, zeigt sich der Kanton Luzern allerdings knausrig. SP-Kantonsrätin Anja Meier fordert deshalb eine sofortige Erhöhung der Hilfsgelder.

Die Luzerner Finanzdirektion verteidigt sich gegen die Vorwürfe, man würde bereits erhebliche Aufwendungen leisten.

In Europa bricht in diesen Tagen die grösste humanitäre Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg an. Rund 1,5 Millionen Menschen aus der Ukraine sind laut der UN bereits auf der Flucht. Migrationsexperten und -expertinnen gehen mittlerweile von bis zu zehn Millionen Flüchtenden aus . Geld bleibt dabei die effizienteste Hilfsvariante. Es kann schnell transferiert und vor Ort unkompliziert in wirklich benötigte Dinge umgewandelt werden.

Die Kantone haben nun auf den Krieg in Europa reagiert und Soforthilfen freigesprochen. Auch der Kanton Luzern hat am Dienstag mitgeteilt , er werde 120’000 Franken Hilfsgeld an Organisationen wie die Caritas oder das Schweizerische Rote Kreuz spenden. Die Gelder sollen Menschen helfen, die sich wegen des Kriegs auf der Flucht befinden. Der Kanton Luzern wolle ihnen «in dieser grossen Krise helfen», so Finanzdirektor Reto Wyss (Mitte) in der Mitteilung.

Luzern wendet gerade einmal 28 Rappen pro Einwohner auf

Ein Betrag allerdings, der viel zu tief angesetzt ist, sagt SP-Kantonsrätin Anja Meier. «Wir hatten im Vorfeld gehofft, dass dieser Betrag höher ausfällt. Besonders in Anbetracht der 400'000 Franken Steuergelder, die der Kanton letztens für den Kasernenneubau der Schweizergarde in Rom gesprochen hat.» Der Nutzen dieser beiden Spenden stünde in keinerlei Verhältnis. Und: «Im Vergleich zu anderen Kantonen mutet dieser begrüssenswerte, aber dennoch bescheidene Betrag als Solidaritätszeichen fragwürdig an», sagt Meier.

Vergleicht man die Aufwendungen der umliegenden Kantone steht Luzern tatsächlich schlecht da: Denn während etwa Schwyz (300’000 Fr.) oder Zug (250’000 Fr.) gut zwei Franken pro Einwohner aufwenden, sind es bei Luzern (120’000 Fr.) gerade einmal 28 Rappen pro Person. In Uri (50’000 Fr.) sind es immerhin noch 1,3 Franken und in Graubünden (200’000 Fr.) ein Franken pro Einwohner. Spitzenreiter sind hier Obwalden (80’000) mit 2,7 Franken und Glarus mit 3,3 Franken pro Person. Aargau liegt dabei mit.

«Der Kanton sendet ein Signal der Knausrigkeit»

«Der Kanton möchte ein Zeichen der Solidarität setzen, sendet aber gleichzeitig ein Signal der Knausrigkeit gegenüber Menschen, die dringend auf unsere Unterstützung angewiesen sind», sagt Kantonsrätin Meier weiter. Sie fordert deshalb, dass der Betrag so bald wie möglich auf mindestens einen Franken pro Luzerner und Luzernerin angehoben wird.

«Ich bin mir nicht sicher, ob sich die Regierung dem Ernst der humanitären Lage vor Ort und der immensen Solidaritätswelle im Kanton Luzern bewusst ist. Kurz: Die finanziellen Prioritäten des Kantons Luzern sind - einmal mehr - äusserst fragwürdig» Anja Meier (SP), Luzerner Kantonsrätin

Nothilfe für Menschen in der Ukraine

Die Finanzdirektion des Kantons verteidigt sich gegen die Vorwürfe. Persönlich nicht zu erreichen, lässt Finanzdirektor Reto Wyss über die Kommunikationsstelle ausrichten: «Die 120'000 Franken sind eine Sofortmassnahme. Aktuell wissen wir nicht, wie viel Geld überhaupt benötigt wird, um den Menschen vor Ort zielgerichtet zu helfen», sagt Yasmin Kunz, Leiterin Kommunikation der Finanzdirektion.

Wichtig zur Einordnung sei, dass die wesentliche Unterstützung der kriegsbetroffenen Bevölkerung nicht in Form von Beiträgen an karitative Organisationen erfolge, sondern durch die Planung und Organisation der Aufnahme von schutzsuchenden Kriegsflüchtlingen im Kanton Luzern. «Je nach Szenario geht es um die Aufnahme, Unterbringung, gesundheitliche Versorgung, Beschulung und den Unterhalt von Hunderten oder gar Tausenden von Personen», sagt Kunz. Die entsprechenden Arbeiten seien derzeit in Gang, erhebliche Ressourcen seien investiert und – je nach Szenario – würde noch investiert werden müssen.

Die SP werde das weitere Vorgehen der Regierung genau beobachten und sich je nach Entwicklung parlamentarische Vorstösse vorbehalten, lässt uns Kantonsrätin Meier ausrichten. «Damit die Unterstützung des Kantons für die Menschen in der Ukraine der humanitären Krise auch tatsächlich gerecht wird. Ereignisse von einer solchen Tragweite verlangen auch von einer Luzerner Regierung ein entsprechendes Zeichen.»