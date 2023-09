Luzern: Nach 30 Jahren – Fasnachts-Tradition abgesagt

Das Organisationskommittee teilt am Mittwochmorgen mit, dass die Bahnhof-Guuggete 2024 abgesagt ist.

Die Fasnachts-Tradition Bahnhof-Guuggete wuchs jedes Jahr ein Stück weiter. Während früher nur Guggenmusik-Vereine aus der Stadt auftraten, reisen nun solche aus der ganzen Schweiz an. Nun wurde die Bahnhof-Guuggete für die Fasnacht 2024 komplett abgesagt.

«Dieses Wachstum bringt für den Vereinsvorstand der Bahnhof-Guuggete Jahr für Jahr neue Herausforderungen mit sich, insbesondere im Bereich der Sicherheit», schreibt Werner Rast, Mediensprecher der Bahnhof-Guuggete in einer Medienmitteilung. «Die Sicherheitsauflagen der Behörden für Grossanlässe sind in den letzten Jahren gestiegen und erfordern eine funktionierende Fluchtwegsituation für die gesamte Veranstaltungsdauer.» Speziell im Zusammenhang mit Reisenden und Passantinnen und Passanten seien diese Auflagen schwer umzusetzen.

«Dieser Entscheid ist uns äusserst schwergefallen, denn wir lieben die Luzerner Fasnacht und die Bahnhof-Guuggete», schreibt Rast weiter. «Wir sind stolz darauf, in den letzten Jahrzehnten einen so schönen, grossartigen und erfolgreichen Event aufgebaut und in der Zentralschweizer Vorfasnacht etabliert zu haben.» Man suche jedoch mit Hochdruck weiter nach praktikablen Lösungen.