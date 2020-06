Bahnhofstrasse

Luzern wird mitten im Herzen der Stadt autofrei

Es ist schon sieben Jahre her, seit das Volk in Luzern beschlossen hat, die Bahnhofstrasse autofrei zu machen. Nun geht es plötzlich vorwärts.

Eigentlich müsste die Bahnhofstrasse in Luzern schon längst autofrei sein: Schon 2013 fand das Anliegen an der Urne eine Mehrheit. Doch zuletzt haben sich sieben Parteien – darunter die Luzerner Kantonalbank (LUKB) – mit Beschwerden beim Kantonsgericht dagegen gewehrt . Si e befürchteten ein Verkehrschaos im Quartier. Doch nun haben sich die Parteien und die Stadt aussergerichtlich geeinigt. « Damit ist der Weg frei, die Bahnhofstrasse auf Sommer 2020 von der Kreuzung Hirschmattstrasse/Hirschengraben bis zur Seidenhofstrasse für den Durchgangsverkehr zu sperren » , teilte die Stadt am Dienstag nun mit. Schon M itte Juni sollen die Bauarbeiten dazu beginnen.

Wegen der Teilsperrung können die Autos aus den Parkhäusern LUKB und Buobenmatt sowie aus den umliegenden Liegenschaften nicht mehr über die Bahnhofstrasse zur Seebrücke gelangen, sondern müssen künftig über die Winkelried- und die Pilatusstrasse fahren. Damit dies auch in den Hauptverkehrszeiten funktionier t , wird bei der Kreuzung Winkelried-/Pilatusstrasse ein Rechtsabbiegeverbot signalisiert.