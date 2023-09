Luzern: Wohnheime sind stets komplett ausgelastet

Die hohen Mietpreise machen Studierenden schweizweit zu schaffen. In einer Umfrage sagten Studentinnen und Studenten der Universität und der Hochschule Luzern, sie müssten gar bei ihren Eltern wohnen bleiben, weil Wohnungen in der Stadt zu teuer seien. Andere fanden nur deshalb eine Bleibe, weil sie sich bereits drei Monate vor Semesterbeginn einmieteten. Wie beurteilen Wohnheime die Situation? Und was tut die Stadt gegen das Problem?

Wohnheim seit 18 Jahren immer ausgelastet

Joel Wey, Geschäftsführer der Wohnsiedlungen der Student Mentor Foundation Lucerne, die 2005 gegründet wurde, sagt: «Bereits bei der Gründung wurde erkannt, dass es nur wenig bezahlbaren Wohnraum für Studierende in der Stadt Luzern und Umgebung gab.» Also habe man eine erste Wohnsiedlung gebaut. Wey sagt weiter: «Von Anfang an verzeichneten wir eine enorm grosse Anfrage von Studierenden, und die Auslastung ist jeher bei rund 100 Prozent.»

Auch HSLU hat keine freien Zimmer mehr

Die Luzerner Hochschule bietet ebenfalls Zimmer für Studierende an. Rund 170 Personen können an drei Standorten in Luzern, Emmenbrücke und Rotkreuz ein Zimmer mieten. Auch Sandra Sommer von der Hochschule Luzern schreibt: «Die Nachfrage ist konstant hoch, gerade im Herbstsemester sind in der Regel alle Zimmer belegt.» Ein möbliertes Zimmer in den Liegenschaften in Luzern und Emmenbrücke koste durchschnittlich 550 Franken, in Zug-Rotkreuz 680 Franken.