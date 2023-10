Verbot in Luzern missachtet: Zwei Frauen rauchen in SBB-Zug

Zwei Frauen wurden am Sonntag dabei gefilmt, wie sie in einem Zug rauchen.

Zwei Frauen wurden am letzten Sonntag gefilmt, wie sie ungeniert in einem Zugabteil der SBB eine Zigarette rauchen . Die beiden befanden sich in einem Fanzug Richtung Luzern, wie SBB-Mediensprecher Moritz Weisskopf auf Anfrage von 20 Minuten mitteilte. Weisskopf gibt nicht preis, um welchen Fanzug es sich handelte.

«Endlich gibt es wieder ein Raucherabteil im Zug! #dankesbb.»

Oberstes Ziel ist, dass Eskalationen vermieden werden

Grundsätzlich ist das Rauchen in sämtlichen Zügen seit Dezember 2005 in der ganzen Schweiz verboten. Dies gilt auch für Extrazüge, wie etwa den erwähnten Fanzug. Doch keine Regel ohne Ausnahme: Weisskopf teilt mit, dass es schwierig sei, alle geltenden Regeln in Fanzügen durchzusetzen: «Oberstes Ziel ist es, jegliche Eskalationen zu vermeiden und die Sicherheit im Zug zu gewährleisten.» In diesem konkreten Fall ist jedoch unklar, ob die beiden Frauen tatsächlich aufgefordert wurden, die Zigaretten auszumachen. Fakt ist, dass Passagiere in Zügen jeweils etwa für das Ablegen der Füsse auf den Sitzen bereits durch Zugbegleiter zurechtgewiesen werden.