1 / 7 Der Luzerner Arzt Andreas Heisler an der Kundgebung gegen die Corona-Massnahmen in Altdorf. Screenshot Youtube Neben Reden an Demos hat Heisler auch in Briefen an die Behörden die Corona-Massnahmen kritisiert. Screenshot Youtube Bei der Demo gegen die Corona-Massnahmen in Uri waren über 300 Personen dabei. 20m

Darum gehts Wiederholt hat der Luzerner Arzt Andreas Heisler den Bund für Massnahmen gegen das Coronavirus kritisiert.

Nun wollen seine Mitarbeiterinnen nicht mehr mit ihm arbeiten: Die ganze Belegschaft seiner Praxis hat gekündigt.

Seine Praxis ist vorübergehend geschlossen.

Im Oktober will der Arzt seine Praxis wieder öffnen.

Immer wieder kommt es in jüngerer Zeit zu Demonstrationen gegen die Corona-Politik des Bundes – so etwa am Samstag in Zürich, wo unter anderem Gäste wie Marco Rima oder Andreas Thiel eingeladen waren. Auch im Kanton Uri kam es kürzlich zu einer solchen Demonstration. Einer der Redner bei jener Demo war der Luzerner Facharzt für allgemeine innere Medizin Andreas Heisler, auch in Zürich trat er schon bei einer Kundgebung auf.

Seine Kritik an den Massnahmen des Bundes hat nun Folgen: Seine gesamte Belegschaft hat gekündigt. «Die Mitarbeiterinnen vertreten eine andere Meinung, weshalb sie nicht mehr mit mir arbeiten wollen», sagt Heisler zu Nau.ch. Es handle sich um zwei Ärztinnen und drei medizinische Praxisassistentinnen. Und: «Sie werfen mir vor, die Politik in die Praxis geholt zu haben.» Seine Praxis in Ebikon LU sei deswegen vorübergehend geschlossen.

Leere Wartezimmer

Neben Demo-Auftritten war Heisler etwa auch beteiligt an einem offenen Brief an Bundesrat Alain Berset, in dem mehrere Luzerner Hausärzte die Corona-Massnahmen des Bundes kritisierten. Patienten hätten aus Angst vor einer Ansteckung Termine in Arztpraxen abgesagt: «Warum müssen viele von uns Kurzarbeit anmelden, warum sind unsere Wartezimmer leer und warum stellen wir keine gefährlichen Infektionen fest?», heisst es im Schreiben. Die Lebensqualität würde «in einem nicht akzeptablen Masse» eingeschränkt.

Insgesamt habe er drei solche Briefe mitverfasst. So mache er sich etwa gegen Masken stark: «Für mich ist erwiesen, dass die Maske nicht schützt, ausserhalb des Spitals sogar schädlich sein kann. Ich habe bisher keine Studie gesehen, die mich vom Gegenteil überzeugt», sagt Heisler zum Portal weiter. Ein Corona-Skeptiker sei er nicht, sondern sei ein gewöhnlicher Schulmediziner, der dem Wohl seiner Patienten verpflichtet sei. «Darum bin ich Skeptiker der unverhältnismässigen Massnahmen, die ihnen schaden.»