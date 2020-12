Da warens nur noch drei. Nachdem die Kantone St. Gallen und Schwyz ihre Skigebiete per 31. Dezember bzw. 2. Januar wieder öffnen, bleiben Solothurn, Zürich und Luzern als einzige Kantone, in denen die Wintersportorte ihre Bahnen nicht betreiben dürfen. Schwyz gab seinen Lockerungs-Entscheid am Donnerstag bekannt und begründete ihn damit, eine Insellösung vermeiden zu wollen. Die Kantone sorgen sich darum, dass die Wintersportlerinnen und Wintersportler bei Kantons-Einzellösungen einfach in den Nachbarkantonen sammeln.