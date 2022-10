Gay-Datingshow: Luzerner buhlt im TV um Herz von «Prince Charming»

Tim lässt sich auf RTL-Abenteuer ein

Mit dabei ist der 26-jährige Tim aus Luzern. Früher wollte er Schauspieler werden und besuchte einen Acting-Shakespeare-Sommerkurs am Central Saint Martins College in London. Nun sucht er die grosse Liebe auf Rhodos. «Ich hatte Lust auf ein Abenteuer – und wenn ich mich dabei noch verliebe, ist es gleich ein doppelter Gewinn». Er ist kein Fan von Trash-TV, erzählt der gebürtige Luzerner gegenüber 20 Minuten. Das Format kenne er schon seit der zweiten Staffel und es spricht ihn an. «Bei anderen Formaten geht es oftmals um Intrigen und Geläster», sagt Tim. «Diese Show ist weniger trashig unterwegs, bleibt aber dennoch spannend. So kann es auch vorkommen, dass sich unter den schwulen Teilnehmenden die eine oder andere Liebelei ergibt». Tim verrät, dass es während der Dreharbeiten Platz für Gossip gab. Das Verhältnis unter den Teilnehmern war aber seit dem ersten Tag eng und es bestanden nie böse Absichten.