Aktualisiert 08.05.2020 14:43

Vom Balkan bis Jordanien

Luzerner Clown-Frau will Menschen in Krisengebieten beglücken

Daniela Vogel schlüpft gerne in die Rollen der Clowns Zila oder Ulla Trullala. Mit ihrem Projekt One Million Smiles will sie ein halbes Jahr lang den Menschen in Krisengebieten mittels Schalk und Feingefühl Momente der Freude, Unbeschwertheit und Leichtigkeit schenken.

von Nathan Keusch

1 / 8 Die Luzerner Clown-Frau Daniela Vogel will mit ihrem Projekt One Million Smiles Menschen in Krisengebieten aufmuntern. Daniela Vogel Die ausgebildete Sozialpädagogin hat vor einem Jahr die Clown-Schule abgeschlossen. Sie liebt die Clownerie, da dabei eine spezielle Verbindung zu den Menschen auf Basis von Humor und Leichtigkeit entstehe. Daniela Vogel Als Gesundheits-Clown mache sie vor allem Einsätze in sozialen Einrichtungen in der Region Bodensee, sei aber auch in der Zentralschweiz unterwegs. Dabei nennt sie sich Chili oder Ulla Trullala. Daniela Vogel

Darum gehts Die Clown-Frau Daniela Vogel plant eine halbjährige Weltreise in Krisengebiete.

Sie möchte die Menschen in Not für einen Augenblick ihr Leid vergessen lassen und ihnen ein Lächeln schenken.

Über Crowdfunding sind schon 10’000 Franken für das Projekt zusammengekommen. Los geht es im Herbst 2020.

Die Luzernerin Daniela Vogel ist ausgebildete Sozialpädagogin. Seit einem Jahr ist sie zudem leidenschaftliche Clownin. Durch die Clownerie entstehe eine spezielle Verbindung zu den Menschen auf Basis von Humor und Leichtigkeit, sagt sie gegenüber 20 Minuten. «Man kann einem Menschen schnell nahe kommen, ohne ihn richtig zu kennen.» Ihre Zielgruppen sind Kinder und Senioren. Wenn sie Kinder bespasst schlüpft sie in die Rolle der Clown-Frau Chili. Hat sie mit Senioren zu tun, nennt sie sich Ulla Trullala.

Humanitäres Interesse

Als Gesundheits-Clown mache sie vor allem Einsätze in sozialen Einrichtungen in der Bodensee-Region, sei aber auch in der Zentralschweiz unterwegs. Mit ihrem Projekt One Million Smiles will die 37-Jährige nun auch international tätig werden. Dafür will sie aber nicht auf grossen Bühnen oder im Zirkus spielen, sondern den Menschen direkt in Krisengebieten ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Sie sollen für einen Moment ihre Traurigkeit und ihr Leid vergessen können.

«Ich interessiere mich schon seit langem für soziale und humanitäre Themen», sagt Vogel. Dabei bewundere sie Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen. «Da ich keine Ärztin bin, versuche ich auf meine Weise, etwas zur Linderung des Leids beizutragen.» Dazu werde sie in Spitälern, sozialen Institutionen, Flüchtlingscamps oder auf der Strasse spielen.

Finanzierung über Crowdfunding

Starten soll ihre Welttournee im Herbst. Von der Schweiz aus will Vogel in Richtung Jordanien aufbrechen, wo es viele grosse Flüchtlingslager gibt. Einen genauen Plan hat sie aber noch nicht. «Ich werde sicher die Flüchtlingslager auf Lesbos besuchen und mich dann via Türkei in den Nahen Osten begeben.» Um ihre Reise zu organisieren, will sie auch mit Red Noses International oder anderen Clown-Organisationen zusammenarbeiten. «Falls dies nicht zustande kommt, mache ich es auf eigene Faust und spiele halt auf den Strassen,» sagt sie höchst motiviert.

Zur Finanzierung ihrer Tournee hat Vogel eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Ziel waren 10’000 Franken, die bereits einige Tage vor Kampagnenende erreicht wurden. «Grossartig», findet das Vogel, «alles was nun noch dazu kommt, kommt den Menschen vor Ort zugute.» Bis am Sonntag um 10.30 Uhr kann man noch spenden.