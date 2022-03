Kündigung per SMS - Luzerner Corona-Test-Labor entlässt zahlreiche Mitarbeiter

Für sie kam die Entlassung völlig unerwartet: «Vor einer Woche habe ich entdeckt, dass ich im Dienstplan für den März statt an fast 20 Tagen nur noch an drei Tagen eingeteilt war», so F.

«Plötzlich erhielt ich ein SMS mit der Kündigung – das war für uns ein Schock», sagt F.* Die 31-Jährige und ihr Mann L.* arbeiteten während der Corona-Krise auf Stundenlohnbasis als festangestellte Temporärmitarbeitende in einem Corona-Test-Labor des Betriebes Synlab in Luzern. Angestellt wurden die beiden durch den Stellenvermittler Adecco. Während L. bereits im vergangenen Dezember gekündigt hatte, wurde seine Frau F. am Wochenende von Adecco über die Kündigung informiert.

Für die beiden kam die Entlassung völlig unerwartet: «Vor einer Woche habe ich entdeckt, dass ich im Dienstplan für den März statt an fast 20 Tagen nur noch an drei Tagen eingeteilt war», so F. Wenige Tage später erhielt sie dann einen Anruf von Adecco: «In einem kurzen Gespräch teilte mir der Chef mit, dass mir gekündigt wird und dass ich in zwei Tagen nicht mehr zur Arbeit erscheinen müsse – ich war schockiert.» Kurz nach dem Gespräch erhielt sie dann auch noch eine SMS: «Wie mit Ihnen soeben besprochen, kündigen wir ihr Arbeitsverhältnis», steht in der Nachricht. Man danke für den Einsatz und wünsche alles Gute.