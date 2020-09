Gegen «Die Mitte»Luzerner CVP-Komitee legt sich wegen Namen mit der Parteileitung an

Die Parteileitung der CVP Schweiz schlägt ihren Mitgliedern vor, die Partei in Die Mitte umzutaufen. Dafür wird bei der Parteibasis jetzt eine Urabstimmung durchgeführt. Im Kanton Luzern bildet sich nun Widerstand gegen den Namenswechsel: Rund um Alt-CVP-Grossstadtrat Albert Schwarzenbach wurde ein Komitee gebildet, das sich für den bisherigen Parteinamen CVP einsetzt, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. «Das C ist das Alleinstellungsmerkmal der Partei und steht für Werte, für eine Haltung, für eine Position in der Gesellschaft. Der heutige Name verschafft der CVP eine Identität» teilte Schwarzenbach mit. Dies würde mit dem neuen Namen verloren gehen, weil der Name «beliebig, profillos und ohne Aussage» wirke.