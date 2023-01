MDMA, Amphetamin, Kokain und Co. : Luzerner Drug Checking verdoppelt seine Kapazität

Wer an einer Party oder an einem Festival Drogen wie etwa MDMA, Amphetamine, Kokain oder andere psychoaktive Substanzen konsumieren will, kann diese vorgängig auf ihre Zusammensetzung untersuchen lassen. Dies, damit Konsumierende auch wissen, welche Risiken sie eingehen und diese besser abschätzen können. Der Verein Kirchliche Gassenarbeit startete das Pilotprojekt im September 2020. Per Januar wurde das Angebot der Drogeninformation Luzern (Dilu) nun verdoppelt.