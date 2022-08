Behörden ermitteln: Luzerner fährt Mercedes und trägt Rolex – trotz 25 Betreibungen

Typischerweise steht am Anfang eine Firma, die in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckt. Ein Vermittler bietet an, die Firma an einen sogenannten «Bestatter» zu überschreiben, oft gegen eine Gebühr. Der Bestatter verlegt den Firmensitz in einen anderen Kanton und least etwa Autos oder kauft Waren auf Rechnung. Um den Betrieb kümmert er sich nicht. Das Unternehmen fällt früher oder später in Konkurs. Die Gläubiger erhalten nichts, weil die Kassen leer und die Waren verschwunden sind.