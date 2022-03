Fehlende Auto- und Veloparkplätze – Luzerner FDP fordert Mix-Parkhaus für alle Verkehrsteilnehmenden

52,36 Prozent der Stimmbevölkerung der Stadt Luzern haben den Sonderkredit für die geplante Velostation im Februar an der Urne abgelehnt.

Die Stadtluzerner Bevölkerung hat bei der Abstimmung im Februar die Velostation an der Urne versenkt.

Nach dem Nein zur Velostation beim Bahnhof Luzern werden neue Lösungen nötig. Etwa 3200 Veloparkplätze gibt es rund um den Bahnhof, bis 2035 werden im Gebiet Neustadt/Bahnhof laut Stadt rund 7000 benötigt. Die Stadtluzerner FDP fordert nun «eine bedarfsgerechte kombinierte Parkierungsinfrastruktur», wie sie in einem Postulat schreibt. Denn: Mit dem Durchgangsbahnhof werden auch viele Autoparkplätze verschwinden. 900 Parkplätze befinden sich in den Bahnhofparkings P1 (377), P2 (76) und P3 (447). Das Parkhaus P1 fällt mit dem Ausbau des Bahnhofs weg.

«Es ist höchste Zeit, dass man für die wegfallenden Parkplätze Ersatz plant», sagt Grossstadtrat Fabian Reinhard (FDP). Bisher habe man über separate Parkplätze für Velos und Autos nachgedacht. «Die Mobilität wird in Zukunft zunehmen. Wir müssen schauen, dass wir für verschiedene Mobilitätsformen Parkierungsmöglichkeiten haben, damit die Erreichbarkeit gewährleistet ist – sei es nun für Autos, Velos, E-Bikes, Lastenräder, E-Vierräder oder andere Fahrzeuge.»

Die Bahnhöfe Ebikon, Emmenbrücke und Sursee sollen im Zuge des Projekts auch ausgebaut werden. Zudem soll in Dierikon eine Abstellanlage für Personenzüge entstehen.

Wer weniger Platz braucht, soll weniger zahlen müssen

Nun ist laut Reinhard eine gesamtheitliche Planung wichtig, denn die Trennung zwischen verschiedenen Fahrzeugkategorien werde aufgeweicht und sei zunehmend veraltet. «Zwischen einem E-Bike und einem Elektroroller gibt es keinen grossen Unterschied», so Reinhard. Deshalb seien Parkierungsmöglichkeiten wichtig, in denen alle Verkehrsteilnehmenden Platz finden. «Im unmittelbaren Umfeld des Bahnhofs ist der Bedarf hoch. Es dürfte sinnvoll sein, wenn man Parkierungsmöglichkeiten an verschiedenen Orten verteilt, damit man aus verschiedenen Richtungen möglichst nahe zum Ziel kommt.»