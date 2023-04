Region Luzern West: Luzerner fordern rasches Internet auch für Randregionen 

In 21 Gemeinden im Kanton Luzern gibt es keinen Glasfasernetzanschluss. 19’000 Personen haben schlechten Empfang, was das Arbeiten im Home-Office in den Pandemiejahren massiv erschwerte.

In der westlichen Region im Kanton Luzern surfen mindestens 19’000 Personen mit veralteten Kupferkabeln im Internet. «Das Internet ist langsam, die Verbindung schlecht, Uploads teils gar nicht möglich», wie der Präsident des Steuerungsausschuss «Prioris», Franzsepp Erni sagt. Vor allem sind abgelegene Liegenschaften betroffen, die nicht in der Bauzone liegen. «Diese machen etwa ein Drittel aller Gebäude der Gemeinden aus», so Erni weiter.

Das Projekt «Prioris» will sich dieser Benachteiligung der 21 betroffenen Gemeinden annehmen. Bis in die Strassen der Dörfer in Wolhusen ist das Glasfaser-Netz der Swisscom teilweise gezogen worden, im Herbst geht es in Willisau weiter. «Damit werden aber nur Anwohnende in kommerziell interessanten Gebieten berücksichtigt, was nicht unserem Projekt entspricht», so Erni weiter.