Hochschule Luzern: Luzerner Forscher helfen mit Hightech bei der Weltall-Putzete

1 / 7 Zu viel Abfall gibt es auch schon im Weltraum. Getty Images/iStockphoto Ein Team unter der Leitung von den Co-Leitern des Kompetenzzentrums Intelligent Sensors and Networks von der HSLU arbeitet an einem Detektor, der den Weltraumschrott minimieren soll. Pexels Jürgen Wassner (3. v. l.) und Klaus Zahn (4. v. l.) zusammen mit dem Forschungsteam der Tokyo University of Science. Die japanische Universität und die Firma Nikon sind zwei wichtige Konsortialpartner des Luzerner Teams. HSLU

Darum gehts Auch im Weltraum wird Abfall immer mehr zu einem grösseren Problem.

Deswegen hat die Europäische Weltraumorganisation (ESA) eine Mission zur Beseitigung des Abfalls gestartet.

Ein Team von fünf Forschern der Hochschule Luzern arbeitet ebenfalls an dieser Mission mit.

Hauptziel ist die Entwicklung einer intelligenten Kamera, die Abfälle aufspürt und sogenannte Jägersatelliten zu den zu beseitigenden Abfällen lenkt.

Riesenchaos über unseren Köpfen: In erdnahen Umlaufbahnen – etwa 800 km über der Erde – kreisen derzeit rund 5500 aktive und defekte Satelliten. Hinzu kommen zahllose Trümmerteile, ausrangierte Raketentriebwerke und Werkzeuge, die Astronauten aus der Hand geglitten sind. Fakt ist, dass sich im Weltall bei hoher Geschwindigkeit selbst winzige Partikel zu zerstörerischen Geschossen verwandeln können. Die bemannte internationale Raumstation ISS muss bereits heute regelmässig Schrottteilen ausweichen. Auch die Flugbahnen von Satelliten müssen aufgrund des Mülls des Öfteren angepasst werden.

Laut Schätzungen der Europäischen Raumfahrtagentur ESA zirkulieren aktuell fast eine Million Objekte im Weltraum, die grösser als ein Zentimeter sind. Nun befürchten Fachleute sogar, dass die Existenz der Raumfahrt auf dem Spiel steht, wenn diese Trümmer nicht innert nützlicher Frist entfernt werden. Die ESA hat deshalb die Mission «ClearSpace-1» lanciert. Mit diesem Projekt will die ESA eine Sonde entwickeln, die den Schrott verfolgen, umklammern und kontrolliert zum Absturz bringen kann, damit er in der Erdatmosphäre verglüht, ohne Schäden anzurichten. An der Entwicklung dieser sogenannten Jägersatelliten ist auch die Hochschule Luzern (HSLU) beteiligt. Co-Leiter des Kompetenzzentrums Intelligent Sensors and Networks an der HSLU sind Jürgen Wassner und Klaus Zahn.

Eine intelligente Weltraumkamera

Klaus Zahn erklärt, wie die Weltall-Putzete vor sich gehen soll: «Die letzte Phase der Annäherung des Chasers an das Ziel muss autonom, das heisst, ohne Steuerung durch einen Menschen von der Erde, erfolgen. Hierfür wird ein intelligentes Sensor- und Navigationssystem benötigt. Zusammen mit unseren Konsortialpartnern verfolgen wir hier das Ziel einer Kamera mit eingebauter künstlicher Intelligenz (KI), welche das Ziel erfassen, charakterisieren und verfolgen kann, um dann den Chaser kontrolliert an das Ziel zu navigieren.» Diese «intelligente Weltraumkamera» stellt laut Zahn zwar nur einen kleinen Baustein in der gesamten Mission dar, ist aber von sehr grosser Wichtigkeit. Er sagt: «Wenn bei der Annäherung an das Ziel etwas schiefgeht und der Chaser im schlimmsten Fall beschädigt wird, dann wäre am Ende der Mission mehr anstatt weniger Weltraummüll im Orbit.»

Möchtest du ins Weltall reisen? Ja, ich wäre bereit, alles dafür zu bezahlen. Ja, aber ich würde erst warten, bis Weltraumreisen günstiger werden. Ich bin nicht sicher, ich habe doch einige Ängste und Befürchtungen. Nein, ich ziehe es vor, Boden unter den Füssen zu haben.

Die Zusammenarbeit mit der Universität Tokio

Wassner und Zahn waren kürzlich in Tokio, um mit ihren Partnern die nächste Phase dieses Forschungsprojekts zu besprechen. «Die Gespräche in Japan mit unseren Konsortialpartnern liefen sehr erfolgreich.» Ein Partner ist ein Professor der Tokyo University of Science und auch das Unternehmen Nikon. Zahn und Wassner konnten viele Detailfragen zur genauen Aufgabenverteilung und zu den Schnittstellen zwischen den Teams klären und kamen sehr motiviert aus Japan zurück.

Dies ist das erste Forschungsprojekt, das Zahn und Wassner in die Weiten des Weltraums führt: «Einerseits sind die Herausforderungen enorm. Andererseits ist die Zusammenarbeit in einem internationalen Umfeld extrem spannend.» Die Kompetenzen, welche für die Realisierung der intelligenten Weltraumkamera benötigt werden, sind laut Zahn äusserst spezifisch und nur wenige Teams auf der Welt sind in der Lage, dort mitzuarbeiten. Zahn weiter: «Diese internationale Zusammenarbeit ist auch unglaublich inspirierend.»