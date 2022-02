«Wöchentlich Biber-Probleme» – Luzerner Gemeinden kämpfen zunehmend mit Biber-Schäden

150 Jahre lang galt der Biber in der Schweiz als ausgerottet – seit der Aussetzung mehrerer Biber Anfang der 1970er-Jahre ist der Nager nun in die hiesigen Gewässer zurückgekehrt. Auch im Kanton Luzern haben sich die Tiere niedergelassen: Schwerpunkte der Luzerner Biber liegen im Reuss- sowie im Wiggertal. Das Problem: Kaum ein anderes Tier passt seinen Lebensraum so stark seinen Bedürfnissen an wie der Biber. In kurzer Zeit kann er eine Landschaft komplett verändern. Das bekommen betroffene Gemeinden zu spüren. So etwa in Buchrain: «Wir haben wöchentlich mit Angelegenheiten zu tun, die durch die Biber verursacht wurden», sagt Gemeinderat Heinz Amstad.