Sieben Millionen Franken veruntreut : Luzerner Gericht schickt 75-jährige Frau hinter Gitter

Eine Seniorin muss ins Gefängnis, weil sie Darlehen von rund sieben Millionen Franken nicht wie vereinbart eingesetzt hat, nachdem sie selber Opfer eines Vorschussbetrugs geworden war. Das Luzerner Kriminalgericht hat sie wegen mehrfachen Betrugs verurteilt.

Die Betrüger hätten sie immer wieder mit neuen Forderungen dazu gedrängt, Geld in Millionenhöhe auf Bankkonten in Hongkong und Südafrika zu überweisen.

Die 75-jährige Beschuldigte hatte sich im Jahr 2015 selbst angezeigt. Laut der Luzerner Staatsanwaltschaft war die Frau gemäss eigenen Aussagen zuvor mehrere Jahre lang Vorschussbetrügern aufgesessen. Diese hätten sie durch immer neue Forderungen und Geschichten dazu gedrängt, Geld in Millionenhöhe auf Bankkonten in Hongkong und Südafrika zu überweisen.

Als ihr das Geld ausging, fing sie an, Freunde und Bekannte anzupumpen. Ab 2012 bis zu ihrer Selbstanzeige erhielt sie Kredite von 24 Personen in der Höhe von rund sieben Millionen Franken. Das Geld, das sie zumeist in bar erhielt, leitete sie an chinesische und südafrikanische Banken weiter und verbrauchte es zum Teil auch für den eigenen Lebensunterhalt, obwohl dies nicht so vereinbart worden war.