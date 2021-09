Parlamentarier legt Zahlen offen - Luzerner Grossstadtrat kassiert pro Stunde zwölf Franken

1 / 3 Der Luzerner Grossstadrat Jona Studhalter macht auf Instagram seine Lohnabrechnung als Parlamentarier öffentlich. Thomi Studhalter Insgesamt erhielt der Junge Grüne von Januar bis Juli 4’389.30 Franken als Entschädigung. Instagram/jstudhalter Er rechnet aus, dass er mit seinem Mandat auf einen Stundenlohn von etwas mehr als zwölf Franken kommt. Studhalter will sich aber nicht über den Lohn beklagen. «Ich finde die Entschädigung fair.» Instagram/jstudhalter

Darum gehts Auf Instagram macht der Luzerner Grossstadtrat Jona Studhalter (Junge Grüne) öffentlich, wie viel er als Parlamentarier verdient.

Er hat ausgerechnet, dass er dabei nur etwa auf einen Stundenlohn von zwölf Franken kommt.

Obwohl er damit nicht reich wird, findet Studthalter den Lohn fair.

Auch sonst bietet der Jungpolitiker auf Social Media immer wieder Einblicke in die Arbeit als Grossstadtrat.

Die Lohnabrechnung öffentlich zu machen, ist für den Luzerner Grossstadtrat Jona Studhalter (Junge Grüne) kein Problem. In seiner Instagram-Story postet er die Abrechnung seiner Entschädigung als Grossstadtrat: «Ich habe nichts zu verstecken» erklärt der Jungpolitiker die Motivation hinter seiner Transparenz und sagt weiter: «Ich will der Bevölkerung zeigen, was alles hinter einem politischen Amt steckt.» Neben den Transparenz-Updates liefert Studhalter auf seinem Instagram-Kanal auch immer wieder Updates aus dem Parlamentsalltag.

Reich wird der junge Politiker mit seinem Amt nicht. Laut seinen eigenen Berechnungen verdient Studhalter mit seinem Mandat etwa zwölf Franken pro Stunde. Studhalter sagt, dass er etwa ein 25-Prozent-Pensum für sein Amt aufwendet. Dabei nahm er an acht Ratssitzungen und fünf Kommissionssitzungen teil. «Daneben haben wir auch noch Fraktionssitzungen und Vorbereitungsarbeiten, die anfallen» sagt Studhalter. Etwa 60 Prozent der Arbeit als Parlamentarier seien Vorbereitungsarbeiten und gut 40 Prozent dann die tatsächlichen Rats- und Kommissionssitzungen, so Studhalter weiter. Der Aufwand sei aber nicht bei allen Parlamentarierinnen und Parlamentariern gleich hoch, betont der 26-Jährige.

1350 Franken für die Jungen Grünen und 100 Franken für die Fraktion

Ungefähr ein Drittel von Studhalters Entschädigung geht zudem an seine Partei. Wie er auf Instagram weiter schreibt, bezahlt er rund 1350 Franken an die Jungen Grünen und 100 Franken gehen zu Gunsten der Fraktion. «Bei den Grünen und den Jungen Grünen sind die Abgaben ähnlich hoch», sagt Studhalter und ergänzt: «Bei anderen Parteien sind sie meines Wissens nach tiefer.» Bei den Jungen Grünen müsse man dafür aber auch kein Geld in den Wahlkampf stecken.»

Obwohl er nach allen Abzügen gerade mal auf einen Stundenlohn von zwölf Franken kommt, will Studhalter sich nicht beklagen: «Ich finde diese Entschädigung fair. Auch aus der Überlegung heraus, dass in der Politik viel ehrenamtlich gearbeitet wird.» Studhalter erklärt, dass er selber jahrelang in der Politik tätig war und erst seit er im letzten September in den Grossstadtrat eingezogen war, dafür auch Geld erhält. «Rückmeldungen von anderen Politikerinnen und Politikern zeigen aber, dass die Vergütung in der Stadt Luzern eher hoch ist», sagt Studhalter.