Fasnacht : Luzerner Guuggen halten trotz Betrügereien an Twint fest 

Die Fasnacht mit ihren vielen Angeboten zieht immer viele Menschen an.

Am 16. Februar gehört Luzern wieder den Fasnächtlern.

In der Stadt Luzern gibt es bisher keine Kenntnisse von Guuggenmusigen, die Twint nicht mehr zum bezahlen zulassen möchten.

Die Guuggenmusig Rasselbandi Horw hat davor gewarnt, dass Partygänger mit Twint ihre Konsumationen nicht bezahlen könnten. Der Trick ist einfach: Ein Gast gibt seine Bestellung an der Bar auf und bezahlt diese tatsächlich per Twint. Wenn die nächste Runde ansteht, geht er wieder zur Bar und bestellt dieselben Getränke. Beim Bezahlen der Rechnung hält er dem Personal aber einfach einen Screenshot unter die Nase und ergaunert sich so die zweite und eventuell auch noch weitere Runden.