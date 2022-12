Luzern: Gymnasiasten haben ihre Kantonsschule in Minecraft nachgebaut

Hier sind einige der Schüler, die am Projekt arbeiten. Unten rechts ist auch Professor Timothée Liniger, Informatik- und Geografielehrer und Projektleiter. Obwohl nur ein Teil der Schülerinnen und Schüler die virtuelle Rekonstruktion der Schule durchführt, haben alle Schüler der Kantonsschule Zugang zur Plattform.

So sieht sie aus, die Kantonsschule Reussbühl, die im Videospiel Minecraft virtuell nachgebaut wurde. Die Schüler können die Rekonstruktion der Schule zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten zeigen.

Bald werden auch Schülerinnen und Schüler anderer kantonaler Schulen an dem Projekt teilnehmen können.

Nach Ansicht von Timothée Liniger, Geografie- und Informatiklehrer an der Schule und Projektleiter, hat das Gaming auf Minecraft positive Auswirkungen auf die Schulbildung.

Dank des Videospiels «Minecraft» haben die Schüler ihre Schule in der virtuellen Realität des Videospiels nachgebaut.

Die Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule Reussbühl haben ihre Schule in eine virtuelle Schule umgewandelt.

Online-Gaming ist in der Schweiz nach wie vor ein starker Trend. 2021 haben rund 65 Prozent der schweizerischen Bevölkerung mehrmals im Jahr ein Videospiel gespielt. Sei es auf einem Smartphone, Tablet oder einer Konsole. Insgesamt spielt rund ein Drittel der Schweizerinnen und Schweizer mehrmals pro Tag oder Woche Videospiele.

Videospiele haben jedoch nicht nur eine Unterhaltungsfunktion. Das zeigt das neue Projekt an der Kantonsschule Reussbühl in Luzern. Eine Gruppe von Schülern erstellte im Videospiel Minecraft eine virtuelle Nachbildung der Schule. «Dieses Videospiel bietet unendlich viele Lernmöglichkeiten», sagte Timothée Liniger, Professor für Informatik und Geografie an der Schule und Leiter des Projekts KSR-Minecraft, im Gespräch mit 20 Minuten.