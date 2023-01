Tillie Kottmann : Luzerner Hackerin veröffentlicht US-Flugverbotsliste

In ihrem Blog erklärt die Hackerin, wie sie an die Daten gekommen ist.

Bloomberg via Getty Images

Tillie Kottmann ist keine Unbekannte – in der USA drohen ihr bis zu 20 Jahre Haft.

In den USA wurde sie bereits wegen unzähligen anderen Hacks angeklagt.

Die Schweizer Hackerin Tillie Kottmann ist keine Unbekannte. Im Interview mit « Swissinfo » hat sie im vergangenen März darüber Auskunft gegeben, weshalb sie Sicherheitslücken in Computersystemen aufdeckt und wie dies dazu geführt hat, dass sie in den USA angeklagt wurde.

Eklat in den USA

Die Tatsache, dass diese Liste auf einem ungesicherten Computerserver zugänglich war, schlägt in den USA hohe Wellen. Der Republikaner Dan Bishop forderte nun auf Twitter Antworten und nennt den Leak einen Albtraum für die Rechte der US-Bürger. Die Daten befanden sich auf einem ungesicherten Computerserver, der von CommuteAir, einer regionalen Fluggesellschaft mit Sitz in Ohio, gehostet wurde.

Gegenüber CNN hat die US-Behörde für Flugsicherheit (TSA) den Vorfall bestätigt und angekündigt, Untersuchungen einzuleiten. Kottmann habe zudem CommuteAir über den Datenverlust informiert. Darauf erklärte die Fluggesellschaft in einer Erklärung mit, dass es sich bei den Daten, um eine veraltete Version der Liste aus dem Jahr 2019 handelte. Inklusive Namen und Geburtsdaten der genannten Personen.

Auf dieser Liste stehen bekannte oder mutmassliche Terroristen, die nicht in die USA fliegen dürfen. Das Screening-Programm der TSA entstand nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 und beinhaltet, dass Fluggesellschaften ihre Passagierdaten mit den Bundesdaten vergleichen, um gefährliche Personen von Flugzeugen fernzuhalten.

Anleitung zum Fluglisten-Hack

Mit dem Titel «Wie man es einer Airline so richtig zeigt – in drei Schritten» veröffentlichte Kottmann in ihrem Blog eine genaue Anleitung, wie sie sich die vertraulichen Daten geholt hat.