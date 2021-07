«Illegale Mittel» : Luzerner Jurist will Demos von Corona-Skeptikern mit Anzeigen verhindern

Weil die Behörden seiner Meinung nach zu wenig gegen illegale Demos von Corona-Skeptikern unternehmen, hat ein Luzerner Jurist schon mehrere Anzeigen gegen deren Organisatoren eingereicht.

Nun will er die für Samstag geplante Demo in Luzern per Wiedererwägungsgesuch verhindern.

Am kommenden Samstag soll in Luzern eine Kundgebung von Gegnern der Corona-Massnahmen stattfinden, was auch eine Gegendemo provoziert hat. Beide Anlässe wurden von der Stadt bewilligt, wie SRF berichtet. Das will der Luzerner Jurist Loris Mainardi nicht hinnehmen: Er hat ein Wiedererwägungsgesuch eingereicht und argumentiert, es könne zu Ausschreitungen kommen, wenn beide Gruppen aufeinandertreffen. Ob sein Gesuch Erfolg hatte, ist noch nicht bekannt. Auf eine Aufsichtsbeschwerde beim Kanton erhielt er am Donnerstag die Antwort, man trete nicht darauf ein. Darauf antwortete Mainardi: «Sollte es am Samstag zu Zwischenfällen kommen, ergäben sich für Sie und Ihre Behörden Amtspflichtverletzungs- und Fahrlässigkeitstatbestände.»