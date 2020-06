vor 43min

Pop-up-Parks

Luzerner können Parkplätze in Parks verwandeln

In der Stadt Luzern sollen Parkplätze und andere freie Flächen umgenutzt werden. In einer zweijährigen Pilotphase will die Stadt Erfahrungen sammeln.

1 / 8 Wegen der Corona-Krise dürfen Gastrobetriebe in Luzern teilweise ihre Aussenfläche vergrössern. gwa Dafür wurden kurzerhand Parkplätze umfunktioniert – wie etwa hier an der Luzerner Bahnhofstrasse oder … … an der Sempacherstrasse. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, werden im Sommer weitere Parkplätze umgenutzt. gwa

In der Stadt Luzern kann die Bevölkerung in diesem Sommer acht Parkplätze oder ähnliche Orte vorübergehend umgestalten. Die Stadtregierung will mit einer zweijährigen Pilotphase für sogenannte Pop-up-Parks Stadt- und Quartierräume aufwerten.

An acht Standorten können vom 18. Juli bis 26. September Parkplätze oder ähnliche Orte für einen Monat als kleine Aufenthalts- und Belebungsräume gestaltet werden, wie die Baudirektion am Freitag mitteilte. Einen der Pop-up-Parks werde die Stadt selber initiieren, für die restlichen sieben können Vorschläge bis am 1. Juli eingereicht werden. Die Stadt zahlt je 1000 Franken an die Umgestaltung.

Plätze müssen frei zugänglich sein

Mit dem Konzept solcher temporären Umnutzungen, wie es sie bereits in anderen Städten wie Bern und Zürich gibt, will der Stadtrat die Quartierzentren als Begegnungsorte stärken. Er sieht drei Typen von Umnutzungen vor.

Neben Parkplätzen könnten auch ein leeres Grundstück oder ein Platz aufgewertet oder aber ein ganzer Strassenabschnitt temporär gesperrt und belebt werden. Man wolle nun Erfahrungen mit solchen Parks sammeln und Grundlagen für die Verwaltung schaffen, damit sie langfristig implementiert werden können.

Durch eine Aufwertung eines Grundstücks muss ein Mehrwert für das Quartier entstehen, zudem muss es frei zugänglich sein für alle Personengruppen. Es dürfen keine kommerziellen oder politischen Zwecke mit den Pop-up-Parks verfolgt werden. Anmeldungen sind unter www.pop-up-parks.stadtluzern.ch möglich.