Bundesgericht bestätigt Urteil - Luzerner Messerstecher muss neun Jahre ins Gefängnis

In der Loco Bar an der Baselstrasse in Luzern ereignete sich im November 2017 die tödliche Messerstecherei.

Ein Mann, der 2017 in einer Bar an der Baselstrasse in Luzern einen Gast mit einem Messer tötete, muss definitiv ins Gefängnis.

Messerstecherei mit Todesfolge: Der Mann, der im November 2017 in der Loco Bar an der Baselstrasse in Luzern einen Gast mit einem Messer tötete , wird zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren und 14 Tagen verurteilt. Das Bundesgericht hat das Urteil des Luzerner Kantonsgerichts zum Fall bestätigt, wie die «Luzerner Zeitung» berichtet.

2017 war es in der Bar zu einem Streit gekommen: Ein damals 36-jähriger Serbe hatte in der Novembernacht einer Bardame geholfen, die an der Baselstrasse gelegene Bar zu schliessen. Ein 34-jähriger Eritreer, der zu diesem Zeitpunkt betrunken war, weigerte sich jedoch, das Lokal zu verlassen. Es kam zu einem Streit und auch zu Handgreiflichkeiten. Auf der Tanzfläche forderte der Eritreer schliesslich den Serben zum Kampf auf. Darauf eskalierte die Situation weiter: Der Serbe zückte ein Messer mit einer zwölf Zentimeter langen Klinge und stach dem Eritreer in den Hals. Dieser verblutete innerhalb von kurzer Zeit am Tatort. Der Serbe flüchtete danach, wurde jedoch keine 24 Stunden nach der Tat festgenommen.