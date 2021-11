Transparente Vormieten - Luzerner Mieterinnen und Mieter erfahren, was ihre Vorgänger zahlten

Wie sollen Mieterinnen und Mieter vorgehen, wenn sie kein Formular mit dem Mietvertrag erhalten? Stübi empfiehlt die Vermieterin oder den Vermieter zuerst einmal darauf hinzuweisen, dass das Formular ausgehändigt werden muss. «Wir gehen davon aus, dass in den meisten Fällen keine Absicht dahinter steckt, sondern der Vermieter sich nicht bewusst ist, dass er das Formular braucht», so Stübi. Gerade in den ersten Wochen und Monaten plädiert er für Toleranz. Falls ein Vermieter sich aber weigert, das Formular auszuhändigen, handelt er gemäss Stübi illegal. «Dann sollte man sich an den Mieterinnen- und Mieterverband oder an die Schlichtungsstelle Miete und Pacht wenden.»