Keine Gnade : Luzerner Polizei büsst Italien-Fans wegen Hupens und Fahnenschwingen

In der ganzen Schweiz feierten Italien-Fans ausgelassen den Einzug der Squadra Azzurra in den Halbfinal. Die Hupkonzerte wurden von der Polizei mehrheitlich toleriert, nicht so in Luzern.