Überfall auf Gübelin

Luzerner Polizei fasst Millionen-Bande

Kürzlich haben zwei unbekannte Männer am Schwanenplatz in Luzern das Uhren- und Schmuckgeschäft Gübelin überfallen. Die Luzerner Polizei konnte sechs Personen festnehmen.

Schon am 27. Oktober konnte die Polizei sechs Personen festnehmen.

Am 26. Oktober wurde das das Uhren- und Schmuckgeschäft Gübelin in der Stadt Luzern überfallen. Folgende vier Fahndungsbilder hat die Polizei nachher veröffentlicht.

Am 26. Oktober 2019 haben zwei unbekannte Männer das Uhren- und Schmuckgeschäft Gübelin in der Stadt Luzern überfallen. Die Täter sind danach mit der Beute geflüchtet.

Gestützt auf Ermittlungen, in welche auch die Kantonspolizei Zürich involviert war, hat die Luzerner Polizei schon am nächsten Tag sechs Personen festgenommen und mehrere Hausdurchsuchungen durchgeführt, teilte sie am Montag mit. Dabei konnte ein Teil des Deliktsgutes sichergestellt werden: Uhren, Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von mehreren Millionen Franken.