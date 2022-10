«117 Prozent Du»: Luzerner Polizei klaut Rekrutierungskampagne

Weil die Luzerner Polizei mit Bildern von Polizisten in Vollmontur, mit Blaulicht oder bewaffneten Einsätzen um Nachwuchs buhlt , kritisiert nun auch die SP des Kantons Luzern sie. Sie teilte am Mittwoch mit: Die Luzerner Polizei offenbare, welche Prioritäten sie setzt und wer sich für den Polizeidienst bewerben soll. «Männer und Frauen, die verhaften, schiessen und auf Konfrontation gehen wollen.

Auf drei von vier Bildern werden entsprechende Handlungen gezeigt», so die Partei. Die SP will aber «nicht 117-Prozent-Kampfmaschinen, sondern 117-Prozent-Menschen, die bei der Umsetzung ihres Auftrags der Bevölkerung mit Respekt begegnen und Vertrauen fördern.» Und die Verantwortlichen der Luzerner Polizei werden von der SP aufgefordert, diese Werbebilder zu stoppen. Kritik gab es bereits von der ausserparlamentarischen Gruppe RESolut. In der Umfrage zum Artikel finden allerdings 71 Prozent, dass die Kampagne «wirkt und alles andere als langweilig ist.»

Luzerner bestätigen ihren Blick nach Berlin

Zu dieser Forderung schreibt Martin Jossen, Chef Human Resources Management auf Anfrage: «Wir sind überzeugt, mit den vier ausgewählten Sujets einen Teil des breiten Aufgabengebietes der Polizei in einer ansprechenden und interessanten Form darzustellen und damit die interessierten Personen für den Polizeiberuf zu begeistern.» In einem mehrstufigen Auswahlverfahren werde sichergestellt, dass nur «bodenständige, menschlich kompetente Frauen und Männer Polizistinnen und Polizisten werden.» Die neue Kampagne « 117 Prozent Du » unterscheidet sich bildlich sehr stark von den vergangenen Kampagnen. Augenfällig wird die Ähnlichkeit mit der aktuellen Kampagne «110 Prozent Berlin» der Berliner Polizei: Laut Jossen wurde bei der Erarbeitung der neuen Kampagne tatsächlich auch über die Landesgrenze geschaut und man sei dabei auf die Kampagne aus Berlin gestossen.

Entwickelt wurde sie gemeinsam mit einer Luzerner Werbeagentur. Jossen: «Gewisse Komponenten haben in die aktuelle Kampagne Einfluss genommen, vieles wurde jedoch von Grund auf neu entwickelt.» Ziel der Bilder: Sie sollen den Polizeiberuf in einer interessanten und zeitgemässen Form vermitteln. Tatsächlich wurde in allen Fällen eine Alltagssituation nachgestellt. Damit will die Luzerner Polizei das Interesse an einem «spannenden und abwechslungsreichen Beruf wecken.»