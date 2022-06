Zu wenig Ressourcen: Luzerner Polizei schliesst während des Sommers 22 Polizeiposten

Polizei verzichtet auf Aus- und Weiterbildungen

So finden diverse Sportveranstaltungen und kulturelle Events statt. Ein grosser Event ist beispielsweise das Stadtfest in Luzern. Gleichzeitig müssen Angehörige des Luzerner Polizeikorps gemäss interkantonalen Vereinbarungen auch bei Einsätzen in anderen Kantonen präsent sein – so etwa an der WTO-Konferenz in Genf, der Ukraine-Konferenz in Lugano oder dem Zionistenkongress in Basel. «Diese zusätzlichen Aufträge binden Ressourcen», so die Polizei.