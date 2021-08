Ein Polizist verletzt - Luzerner Polizei will Einsatz bei Corona-Demos untersuchen

4500 bis 5000 Personen haben an der Demonstration teilgenommen. Auch eine Gegenkundgebung fand an diesem Tag statt. Dort nahmen rund 100 Personen teil.

Am Samstag hat in der Stadt Luzern eine Demonstration des Aktionsbündnisses der Urkantone stattgefunden.

In der Stadt Luzern wurden am Samstag eine Corona-Demo und eine Gegendemonstration durchgeführt.

Am Samstag fanden in der Stadt Luzern zwei bewilligte Kundgebungen statt. Die Polizei war präsent und hielt die beiden Gruppierungen voneinander entfernt. Am Inseliquai kam es dennoch zu einem Angriff auf einen Polizisten. Die Polizei wird nun abklären, was genau passiert ist und aus welchem Kreis die beiden mutmasslichen Täter kommen.