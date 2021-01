Doch in Luzern denkt man nicht daran, ebenfalls ein solches Video zu produzieren. « Wir leben in einer Pandemie und im Lockdown, wo die Bevölkerung dazu angehalten ist, die sozialen Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Da finden wir es nicht angebracht, wenn die Mitarbeitenden der Luzerner Polizei gleichzeitig tanzen » , sagt Christian Bertschi, Kommunikationschef der Luzerner Polizei.

«Diesen Aufwand für ein Tanz-Video betreiben wir nicht»

Das Video der Zuger Polizei findet zwar auch Bertschi « von hoher Qualität » und erheiternd, dennoch sagt er: « Über den Zeitpunkt, an dem es veröffentlicht wurde, kann man geteilter Meinung sein. Das war am gleichen Tag, als der Bundesrat verkündete, die Covid-19-Massnahmen zu verschärfen und zu verlängern. »

Weiter gibt Bertschi zu bedenken, dass man in Luzern auch den Aufwand nicht betreiben würde, um ein solches Video zu produzieren. Auch wenn dies inhouse wie in Zug gemacht werde, bedeute das doch einiges an Arbeit, so Bertschi. « Es braucht schliesslich einen gewissen Qualitätsstandard. Und für ein Tanz-Video möchten wir diesen Aufwand nicht betreiben. »