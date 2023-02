Luzerner Psychiatrie: Neue App zur Suizidprävention

Eine Pflegefachperson in einem Gespräch in der Luzerner Psychiatrie (Lups).

Die neue App, die von der Luzerner Psychiatrie (Lups) entwickelt wurde, heisst Sero und ist eine Ergänzung des gleichnamigen Projekts der Lups. Sero steht als Abkürzung für Suizidprävention einheitlich regional organisiert. Beim Projekt Sero geht es darum, dass zwischen Fachpersonen, Betroffenen und Angehörigen auf Augenhöhe kommuniziert werden kann, sodass es für alle Involvierten verständlich ist. Die vier Massnahmen des Sero-Projekts wurden in den Kantonen Luzern, Ob- und Nidwalden in den letzten zwei Jahren etappenweise eingeführt. Die sogenannte Prism-S-Methode wurde in der Schweiz entwickelt und ist ein visuelles Tool, um Suizidgefährdungen einzuschätzen. Im Sicherheitsplan definieren Betroffene individuelle Handlungsabläufe zur Bewältigung einer suizidalen Krise, damit diese im Notfall beigezogen werden können, sowie Kurse für Angehörige und Freunde, damit sie etwa lernen, das Thema Suizid ohne Ängste anzusprechen.

Hat man sie auf das Handy geladen, werden zuerst die wichtigsten Funktionen erklärt und man muss sich registrieren. So lernt man Mittel kennen, die behilflich dabei sind, die eigene Suizidgefährdung kennen zu lernen, und einen Sicherheitsplan, der dabei hilft, sich auf Krisen vorzubereiten, um diese in der Not bewältigen zu können. Im Sicherheitsplan können persönliche Informationen eingegeben werden, wie etwa eine Antwort auf die Frage, welche Motivation es gibt, dass man leben will, oder mit welcher Strategie man sich von Suizidgedanken ablenken kann. Vor Krisen gibt es auch Frühwarnzeichen, wie etwa erhöhten Alkoholkonsum. Per App ist es auch möglich, mit einem Klick die Dargebotene Hand, den Notfall oder eine ausgewählte Vertrauensperson anzurufen. Durrer: «Wir legen den Download der App Betroffenen nahe, die sich mit ihren suizidalen Gedanken auseinandersetzen. Wichtig ist mir zu betonen, dass es sich bei der App um ein Werkzeug handelt, ohne eine Fachperson zu konsultieren.»