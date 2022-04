Offener Brief der Grünen/JG: Luzerner Regierung soll Herkunft russischer Gelder auf den Grund gehen

Die Fraktion der Grünen und Jungen Grünen gelangen mit einem Brief an die Regierung von Luzern. Ein Brief wurde gewählt, «da sowohl eine dringliche Anfrage als auch ein Postulat für die Mai-Session der Dringlichkeit des Sachverhalts nicht gerecht würden», so das Schreiben. Auf Anfrage sagt Kantonsrat und Mitunterzeichner Fabrizio Misticoni: «Unser Anliegen ist sehr dringend und darum können wir nicht warten, bis die Mai-Session stattfindet.»