Sonderkredit beantragt – Luzerner Regierung will über 15 Mio. Franken für Rachmaninoffs Villa

Für acht Millionen Franken will der Luzerner Regierungsrat die Villa Senar in Hertenstein übernehmen und als Kulturzentrum brauchen.

In den 1930er-Jahren liess der bekannte russische Komponist, Pianist und Dirigent Serge (Sergej) Rachmaninoff in Hertenstein eine Villa bauen, welche auch heute noch nahezu im Originalzustand vorhanden ist. Im Jahr 2018 wurde die Villa, das dazugehörige Gärtnerhaus, das Gerätehaus, der Park und Teile der Ausstattung unter Denkmalschutz gestellt. Aktuell wird die Villa Senar von der Serge Rachmaninoff Stiftung betrieben.

Mit dem Kauf will der Kanton die schwierige Erbschaftssituation lösen und einer allfälligen Erbstreitigkeit aus dem Weg zu gehen. Darum hat sich der Luzerner Regierungsrat entschieden die Villa zu kaufen. Wie er am Mittwoch vor den Medien bekannt gab, beantragt er darum beim Kantonsrat einen Sonderkredit von 15,45 Millionen Franken. Darin eingerechnet sind neben dem Kaufpreis von acht Millionen auch noch Steuern, Gebühren, die Sanierung der Liegenschaft sowie der Unterhalt für zehn Jahre.

Technische Ausstattung auf dem höchsten Level der damaligen Bauzeit

Laut dem parteilosen Regierungsratspräsidenten Marcel Schwerzmann ist die Gelegenheit, die Villa zu kaufen ein Glücksfall für den Kanton Luzern: «Die Gelegenheit, ein so vollständig und lebendig erhaltenes kulturhistorisches Ensemble zu erwerben, ergibt sich äusserst selten.» Das sieht auch die Denkmalpflegerin Cony Grünenfelder so. Sie sagt: « Das Zusammenspiel der Gebäude, der Ausstattung und des Parks steigert den Wert aus denkmalpflegerischer Sicht .»

Die Villa Senar, der Name ist ein Akronym aus den Namen Serge und Natalia Rachmaninoff, ist bis heute noch nahezu so, wie sie zwischen 1931–1934 erbaut wurde. Im Arbeitszimmer im Inneren der Villa steht zum Beispiel ein einzigartiger Steinway-Flügel, den der Komponist zu seinem 60. Geburtstag erhalten hat. Auch die technische Ausstattung entspricht dem höchsten Stand der damaligen Bauzeit. So wurde etwa bereits damals ein Lift der Firma Schindler eingebaut und im Badezimmer stehen beheizbare Badewannen, was für die 30er-Jahre alles andere als üblich war. Dies könnte daran liegen, dass Rachmaninoff ein grosses Interesse für technische Innovationen gehabt haben soll.