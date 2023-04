DSDS: Luzerner reisst Dieter Bohlen vom Stuhl  

Lorent Berisha aus Luzern ist in der RTL-Sendung «Deutschland sucht den Superstar» locker eine Runde weiter. Nach seinem Auftritt gab es Standing Ovations und die Jury schwärmt in höchsten Tönen.

1 / 3 Der Luzerner Lorent Berisha hat bei der RTL-Sendung «Deutschland sucht den Superstar» die Jury und das Publikum von den Sitzen gerissen. Mit einer Standing Ovation und Zugabe-Rufen wurde er komplett überrascht: «Ich kann es noch gar nicht realisieren», meint der 19-jährige Luzerner. RTL / Stefan Gregorowius Auch die Jury stand auf und klatschte mit dem Publikum minutenlang. Pop-Titan Dieter Bohlen war hin und weg von Berishas Auftritt: «Du hast den Song gefühlt, du hast den Song zu deinem gemacht, du hast alles gegeben und das war einfach super!» RTL / Stefan Gregorowius «Ich will den Gewinn zurück in die Schweiz holen», sagt Berisha 20 Minuten gegenüber. Er hofft, dass auch in der nächsten Sendung, am 8. April, viele Zuschauende für ihn anrufen und so abstimmen werden. RTL / Stefan Gregorowius

Darum gehts Lorent Berisha singt sich bei seiner ersten Liveshow bei «Deutschland sucht den Superstar» locker eine Runde weiter.

Mit dem Song «Now or Never» von Mark Medlock, DSDS Gewinner aus dem Jahr 2007, begeisterte er alle Anwesenden inklusive Dieter Bohlen.

Am Sonntag kann Berisha sein Glück noch kaum fassen.

«Dass ich Standing Ovations vom ganzen Publikum und der Jury erhalten habe, kann ich noch gar nicht richtig realisieren. Es war einfach unglaublich zu erleben, dass sich das ganze Publikum von den Sitzen erhoben hatte und sogar eine Zugabe verlangte», sagt Lorent Berisha am Sonntag glücklich nach seinem ersten Liveauftritt bei DSDS von RTL. «Ich war bereit eine Zugabe zu geben, aber die Show musste ja weiter gehen und die wurde nicht nur für mich produziert», so der erst 19-Jährige weiter.

Seinen Aufritt vom Samstag beschreibt er so: «Ich kann es gar nicht in Worte fassen, die Gefühle sind einfach unbeschreiblich. Ich ging gestern sehr spät zu Bett. Viele von den Besucherinnen und Besuchern von DSDS wollten noch ein Autogramm von mir, das war sehr schön. Darunter leiden mussten aber meine Eltern, die draussen auf mich gewartet hatten und gerne ins Bett gehen wollten.»

Die Jury war aus dem Häuschen

Mit dem Gewinner-Song aus dem Jahr 2007 «Now or Never» von Mark Medlock hat er sich mühelos in die zweite Runde gesungen. Er riss sogar die Jury locker vom Hocker, was bei Dieter Bohlen bekanntlich nicht allzu oft vorkommt. Der Pop-Titan meinte nur: «Was ich am aller-geilsten fand, jetzt bei diesem Song, war, die Leute haben gezeigt, sie wollen die grossen Stimmen, sie wollen Sänger hören und du hast abgeliefert.»

Auch Pietro Lombardi fand ihn «unglaublich» und sein Auftritt war in seinen Augen «ein Finalauftritt». Auch Katja Krasavice war hochbegeistert: «Ich habe die krasseste Gänsehaut, durch mein Silikon» und sie lobte: «Du bist für mich der Beste hier!» Auch Jurymitglied Leony verriet nach einer Umarmung mit Lorent: «Wir sind alle so verliebt in dich und deine Stimme».

«Es kann dein erster und letzter Auftritt sein, geniess es einfach» Lorent Berisha, Teilnehmer aus Luzern bei DSDS

Erwartungen an den ersten Live-Auftritt hatte der Luzerner nicht, er liess sich überraschen. «Ich wusste nicht, wie es ablaufen wird, es war die erste Live-Show. Ich sagte mir: Es kann dein erster und letzter Auftritt sein, geniess es einfach». Das Lob und die Reaktion des Publikums rührte ihn zu Tränen.

Neben seiner Familie und seinen Freuden waren auch alle Arbeitskollegen in Köln anwesend und unterstützten ihn mit Plakaten und T-Shirts, die mit seinem Bild und Namen bedruckt waren. «Als ich sie so sah, war ich sprachlos vor Freude. Sie unterstützen mich in allem, aber auch ich bin immer für sie da», sagt der gelernte medizinische Praxisassistent weiter.

Er wurde von Talentscouts angeschrieben

Einen ungewöhnlichen Weg hat Berisha auch hinter sich, wenn es darum geht, wie er bei DSDS gelandet ist. Denn er hatte sich dort nie beworben. Er wurde von DSDS auf Instagram entdeckt und von ihnen angeschrieben: «Als ich die Anfrage von DSDS las, dachte ich, das wäre ein Fake. Ich bin froh, haben sie mich gefunden, denn beworben hätte ich mich nie und ich denke, ich würde dies mit heutigem Wissensstand bereuen.» Anfänglich war noch davon auszugehen, dass dies die letzte Sende-Staffel sei. Dass Berisha so locker weiter kommt, hätte er sich nicht träumen lassen.

«Mein Traumberuf ist Sänger zu werden, Musik ist meine Leidenschaft. Ich will den Leuten Freude bereiten, das ist das Schönste, wenn ich singe. Zudem stehe ich gerne auf der Bühne», sagt der Luzerner weiter, der noch nie Gesangsunterricht hatte: «Ich bin wohl von Natur aus mit diesem Talent gesegnet.» Seine Eltern merkten schon als er noch ein kleiner Junge war, dass er musikalisches Talent besitzt. Einzig das Selbstbewusstsein musste mit den Lebensjahren noch wachsen.

Der Gewinn soll zurück in die Schweiz kommen

Für ihn geht es jetzt ohne Pause weiter bis zur nächsten Sendung am 8. April. «Mit den Schweizern, die mir den Rücken stärken, kann nichts mehr schiefgehen und es ist mir eine Ehre, für die Schweiz zu singen. Ich will für sie gewinnen», sagt der Luzerner selbstsicher. Er hofft weiterhin, dass an Live-Auftritten so viele Zuschauende wie möglich für ihn anrufen werden, um ihm eine Stimme zu geben.