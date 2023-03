«Wohnraum schützen»: Stadt Luzern sagt deutlich Ja zu Airbnb-Regulierung

Bevölkerung für Initiative und gegen den Gegenvorschlag

Dieser Forderung sind die Luzernerinnen und Luzerner am Sonntag nachgekommen: Wohnungen dürfen in Zukunft nur noch während 90 Tagen pro Jahr an Personen vermietet werden, die lediglich für kurze Zeit in der Stadt sind. Die Bevölkerung stimmte der Initiative mit 64,25 Prozent zu. Der Anteil der Nein-Stimmen lag bei 34,17 Prozent. Für die Vorlage gab es auch einen Gegenvorschlag: Auch darin sollte die Vermietung von Ferienwohnungen reguliert werden, wenn auch weniger streng. Dem Gegenvorschlag stimmten 46,27 Prozent zu, Nein sagten 48,86 Prozent. Einen leeren Stimmzettel eingelegt hatten 4,87 Prozent.