DSDS auf RTL: Lorent Berisha aus Luzern im Final

Der 19-Jährige will den Sieg in die Schweiz holen.

Das Motto der zweiten Liveshow von «Deutschland sucht den Superstar» lautete Chartbreaker. Acht Kandidatinnen und Kandidaten mischten am Samstagabend mit und hatten nur ein Ziel vor Augen – den Final von «DSDS» erreichen. Mit dabei: der 19-jährige Luzerner Lorent Berisha, der in der ersten Liveshow vor einer Woche das Publikum und die Jury vom Stuhl riss.

Auf Instagram schrieb Lorent Berisha vor der Sendung: «Für mich wäre es ein Traum, der in Erfüllung geht, im Final zu sein.» Seine Follower bat er, fleissig für ihn anzurufen. Und es hat geklappt! Lorent Berisha sang sich mit Sam Smiths «Stay With Me» in den grossen Final von «DSDS», das am 15. April über die Bühne geht.