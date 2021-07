Gewitter möglich - Luzerner sollen Sandsäcke weiterhin griffbereit halten

Entlang der Reuss werden bis am Mittwochabend auch die Beaver-Schlauchdämme weggeräumt sein.

In der Stadt Luzern geht der Abbau der Hochwasser-Schutzbauten weiter voran.

Einige Bauten bleiben stehen, weil am Wochenende neue Gewitter möglich sind.

Der Abbau der Schutzbauten in der Stadt Luzern ist vorläufig abgeschlossen.

Der Pegel des Vierwaldstättersees liegt bei knapp 434,5 Metern über Meer. Damit liegt der Wasserpegel schon einiges unter der am Samstag erreichten Höchstmarke von 434,94 m.ü.M. Entwarnung heisst das jedoch noch nicht: Der Pegel liegt immer noch innerhalb der Gefahrenstufe 4 von 5.

Inzwischen ist der Abbau von Schutzbauten in der Stadt Luzern vorangeschritten: Bis am Mittwochabend sollen alle Schlauchdämme weggeräumt sein. Auch andere Schutzbauten sind bis dahin entfernt. Abgebaut werden Bauten, die «relativ schnell wiederaufgebaut werden» können. Am Wochenende sind wieder Gewitter möglich, weshalb die Schutzbauten entlang des Reussufers möglicherweise erneut benötigt werden. «Jene Schutzbauten, deren Abbau und Wiederaufbau sehr aufwendig ist, werden vorerst nicht entfernt. Dazu gehören die Schutzbauten mit Sandsäcken, Schalttafeln und Plastik entlang der Reuss», teilte die Stadt mit.