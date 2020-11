Die angesprochenen Personen aus dem Gesundheitsbereich würden via Freiwilligenarbeit zum Niedriglohn beschäftigt, erklärte die Partei am Dienstag.(Symbolbild)

In einem Aufruf suchte der Kanton Luzern am Montag freiwillige Helfer zur Bewältigung der zweiten Coronawelle.

Die SP wirft dem Kanton Luzern vor, via Freiwilligenarbeit medizinisches Fachpersonal zu Niedriglöhnen beschäftigen zu wollen. Der Kanton weist diese Vorhaltungen zurück. Er komme mit der Freiwilligenarbeit nur dem Interesse aus der Zivilgesellschaft nach, in der Coronapandemie zu helfen.

Mit diesen Einsätzen nicht einverstanden ist die SP. Der Kanton engagiere via Freiwilligenarbeit qualifizierte Personen zum Niedriglohn, erklärte die Partei am Dienstag. Damit würden Menschen, denen ein Abrutschen in die Sozialhilfe drohe und die sich an jeden Strohhalm klammerten, auf unfaire Weise ausgenutzt.