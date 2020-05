Sonderkredit im Eilverfahren

Luzerner Stadtrat will 4,66 Millionen Franken für Corona-Hilfe

Mit total 4,66 Millionen Franken will die Stadt Luzern Kultur und Sport, aber auch Spielgruppen, Detailhandel und Tourismus in der Coronakrise beistehen. Der Stadtrat beantragt dem Parlament im Eilverfahren einen Sonderkredit und fünf Nachtragskredite.

An die 200’000 Franken fordert der Stadtrat für den Detailhandel. In der Stadt Luzern zählt dieser fast zehn Prozent aller Arbeitsstätten und rund 6000 Beschäftigte. (Symbolbild)

Hauptteil des Hilfspaketes ist die Kompensation der Billettsteuern. Als Folge der Corona-Pandemie dürften hier 3,7 Millionen Franken fehlen. Diesen Ausfall will der Stadtrat kompensieren, wie er am Dienstag mitteilte. Er beantragt einen Sonder- und Nachtragskredit um die Beiträge an die verschiedenen Kultur- und Sportfonds zu decken, die durch die Billettsteuern gespeist werden.