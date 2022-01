Menstruation – Luzerner Stadtrat will gratis Tampons für Schülerinnen

Die Stadt Luzern will in Toiletten an den öffentlichen Schule gratis Tampons und Binden anbieten.

In Zukunft sollen an Schulen der Stadt Luzern Tampons und Binden gratis erhältlich sein.

Die Luzerner Regierung gibt grünes Licht für kostenlose Menstruationsartikel an öffentlichen Schulen. Auf den Toiletten der Primar- und Sekundarschulen der Stadt Luzern sollen also künftig Tampons und Binden bereitgestellt werden. Dieser Entschluss ist eine Antwort auf ein Postulat der Grossstadträte Regula Müller und Benjamin Gross von der SP vom August 2021.

Kanton sagt Nein, Stadt sagt Ja

Kostenlose Hygieneartikel sind kein neues Thema in der Luzerner Politik. Im Mai 2021 wurde ein entsprechender Vorstoss auf kantonaler Ebene abgelehnt. Gratis-Tampons und -Binden an öffentlichen Einrichtungen des Kantons würden «neue Ungleichheiten schaffen», war damals die Begründung der Regierung. An der Uni Luzern und den Kantonsschulen wird es also nach wie vor keine kostenlosen Hygieneartikel geben. In der städtischen Politik fand das Anliegen aber Gehör. «Es ist sicher von Vorteil, dass wir in der Stadt keine reine Männerregierung haben», sagt Müller. «Die Stadt geht jetzt mit gutem Beispiel voran.» Die SP-Politikerin hofft, dass der Entscheid nun auch einen Einfluss auf die kantonale Politik hat.