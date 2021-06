Neue App für Wohnmobilreisende - Luzerner Start-up lanciert erste Parking-App für Camper in der Schweiz

Camping boomt - auch in der Schweiz. In Zeiten von Corona kann es nützlich sein, unter sich Ferien zu machen und Orte mit dem Campervan oder dem Wohnmobil zu entdecken. Anfang Juni hat das Luzerner Start-up Parkn’Sleep dafür die erste Parking-App für Camper in der Schweiz lanciert.

Spontan Campen gehen mit digitalem Ein- und Auschecken

Die App wurde in Zusammenarbeit mit dem Touring Club Schweiz möglich gemacht. Parkn’Sleep aus Luzern will helfen, den Wohnmobiltourismus besser zu organisieren. «Obwohl der Wohnmobiltourismus der schnellst wachsende Markt in der europäischen Reisebranche ist, werden Übernachtungsangebote nur zögerlich ausgebaut», heisst es in einer Mitteilung des Start-ups. Auf die Idee gekommen sind die zwei Gründer vor etwas mehr als einem Jahr: «Die Idee für die App hatten wir im letzten Lockdown. Die Camping-Plätze waren übernutzt und wir haben uns überlegt, wie man für Camper die Nutzung von Stellplätzen erleichtern kann», sagt Lukas Imhof, Gründer von Parkn’Sleep, gegenüber 20 Minuten. «Wir haben mit den Gemeinden kommuniziert und es hat sich schnell herausgestellt, dass sie sich auch über eine einheitliche Lösung freuen würden, vor allem mit den Kurtaxen», so Imhof weiter. Nicht nur deswegen: viele Camper wurden wild oder halblegal abgestellt und als Folge davon wurden an vielen Orten Campingverbote erlassen. «Wir sehen in der angespannten Situation des Wohnmobiltourismus die Chance, mit Parkn’Sleep Stellplatzbetreiber, Camper und Gemeinden zusammen zu bringen», erklärt Imhof gegenüber 20 Minuten. Die App zeigt die offiziellen Stellplätze an und deren Verfügbarkeit. Jeder Platz sei geprüft und mit den örtlichen Bestimmungen und Tarifen verknüpft. Anbieter können mit wenigen Klicks ihre Stellplatzangebote im System erfassen. Auf ihrer Website sieht man, dass neben Stellplätzen auch Hof-, Gastro- und Naturplätze auf der App zu finden sind. Camper können die Plätze spontan anfahren und vor Ort selber digital ein- und auschecken. «Parkn’Sleep ist nicht einfach ein weiteres Stellplatzverzeichnis, sondern eine einfache Lösung für die digitale Stellplatzbewirtschaftung», erklärt Lukas Imhof, Gründer von Parkn’Sleep. Auch bestehende Zweitsysteme, wie Parkuhren, Reservationssysteme oder Erlebnis-Plattformen lassen sich in die App integrieren. Dies steigere die Attraktivität von Destinationen.