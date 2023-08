Luzern: Helikopter fliegt Sofa in eine Wohnung

Der Helikopter der Swiss Helicopters transportierte am Montagmorgen ein Sofa in die Höhe.

Am Montag wurde in der Stadt Luzern ein Sofa in eine Wohnung geflogen.

In der Stadt Luzern sind am frühen Montag die wenigen Personen, die unterwegs waren, nicht mehr aus dem Staunen gekommen. Grund war ein Helikopterflug, der ein Sofa in der Altstadt in eine Wohnung fliegen musste. Für den Transport war im Vorfeld eine Bewilligung der Stadt Luzern nötig, wie diese mitteilte. Der Einsatz war aufgrund der räumlichen Enge im Brandgässli nötig.