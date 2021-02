1 / 6 Ein, als Alain Berset verkleideter, Fasnächtler in Luzern. Dominic Wipfli In Luzern fanden sich am Schmutzigen Donnerstag rund 100 Personen ein. Dominic Wipfli Ein Fasnächtler beerdigte symbolisch die Fasnacht. Dominic Wipfli

Darum gehts Wegen der Coronavirus-Pandemie wurden heuer alle Fasnachtsveranstaltungen abgesagt.

Laut Luzerner Polizei hielten sich die Fasnächtler «sehr gut» an die Vorgaben des Bundes.

Auch die Kapo Uri zieht Bilanz: Die Fasnacht sei «sehr ruhig» verlaufen.

«Auch wenn so manches Fasnächtlerherz blutete, hielt sich die Bevölkerung im Grossen und Ganzen sehr gut an die geltenden Bestimmungen des Bundes», heisst es in einer Mitteilung der Luzerner Polizei. Vereinzelt kam es in der Stadt Luzern zu Menschenansammlungen, die Polizei habe dort «im direkten Dialog oder auch mit Lautsprecherdurchsagen interveniert.» Diese Anordnungen seien «grösstenteils sehr gut befolgt» worden.

Am Schmutzigen Donnerstag wurden zwei betrunkene Personen vorläufig festgenommen, vereinzelt habe man Bussen ausgestellt. Am Güdisdienstag wurde eine Person festgenommen, «welche sich sämtlichen Anordnung der Polizei widersetzte und sich nicht ausweisen und kontrollieren lassen wollte.» Am Abend des Güdisdienstags kam es zu einer Menschenansammlung auf der Bahnhofstrasse. Rund 50 Personen habe die Polizei angesprochen. Auch auf dem Mühlenplatz habe man intervenieren müssen, als sich dort gegen 21 Uhr rund 40 Personen aufgehalten hatten.

Auch ausserhalb der Stadt hätten sich Fasnächtler sehr gut an die Corona-Massnahmen gehalten. Lediglich kleinere Veranstaltungen und Treffen habe man auflösen müssen. Regierungsrat Paul Winiker lobt die Fasnächtler: «Mein Dank geht an die Zünfte, Fasnachtsgesellschaften und Guugenmusigen. Sie haben mit ihren Aufrufen, in diesem Jahr auf die Fasnacht zu verzichten, massgeblich zum guten Gelingen beigetragen.» Viele hätten die Fasnacht virtuell abgehalten. Und der Sicherheitsdirektor lobt auch die Polizei: «Das war keine leichte Aufgabe, aber mit dem professionellen Auftreten der Polizei konnten wir grössere Menschenansammlungen und damit die Gefahr einer weiteren Ausbreitung des Virus vermeiden.»

Ruhige Fasnacht auch im Kanton Uri

Im Kanton Uri verlief die Fasnacht «aus polizeilicher Sicht sehr ruhig und ohne grössere Zwischenfälle», teilt die Kantonspolizei Uri mit. Wo nötig habe man den Dialog mit Fasnächtlern gesucht, was sich bewährt habe. Vereinzelt habe die Kapo Uri Anrufe erhalten: «Diese standen grösstenteils in Zusammenhang mit umherziehenden Katzenmusik-Formationen. Meldungen zu Nachtruhestörungen oder Sachbeschädigungen waren beinahe keine zu verzeichnen.»

Weniger ruhig ging es etwa in Einsiedeln SZ zu und her: Dort nahmen am Sühudiumzug rund 1000 Personen teil. Am Abend kam es schliesslich zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und betrunkenen Fasnächtlern.